Тренер «Динамо» Личка объяснил разгромное поражение от «Ростова»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги проигранного матча 22-го тура РПЛ против «Ростова».

– Сегодня мы сделали много индивидуальных ошибок. Соперник забил только четыре гола, они могли забить больше, это надо признать. Первый гол отправил нас в нокаут на 12–15 минут, в этот момент «Ростов» забил второй.

Когда выходили на второй тайм, я попросил игроков забыть о первом тайме и искать гол. К сожалению, после возобновления игры опять произошла индивидуальная ошибка, и соперник мог забить четвертый. Мы пробовали давить, искать интригу, но у нас не было возможности и сил. «Ростов» победил по праву.

Мы не доводили до ударов. Когда ты не бьешь по воротам, тяжело побеждать. Мы первые 10–12 минут старались владеть мячом, но не было остроты с завершением в штрафной. Первая ошибка сразу привела к пропущенному гол. «Ростов» начал открываться и совершать опасные удары, быстрые контратаки.

– Ошибка Лещука – ключевой момент встречи?

– Это не ключевой момент. И в случае со вторым, и третьим мячами были индивидуальные ошибки. В футболе ты не играешь без ошибок, соперник их использовал, их было очень‑очень много.

– Пауза на матчи сборных сказалась на команде?

– У нас ситуация такая, что всегда уезжают 9–11 человек. Это уже четвертая пауза на сборные. Вчера у нас была первая совместная тренировка вместе. Но не надо искать оправданий, мы профессиональные футболисты.

– При победе «Динамо» могло выйти на первое место. Повлияло ли это на психологию?

– Я это узнал утром, вообще не думал об этом. Я больше смотрю на соперника.

«Ростов» – хороший соперник, агрессивный, физически готов, сегодня мы пропали. Если бы мы выиграли, то могли стать лидерами на один день. А мы должны быть первыми после 30 туров.

По счету видно, что я не подготовил команду. Это была наша игра. В Петербурге в матче на Кубок России будет тяжело, там искусственное поле. В дерби со «Спартаком» в РПЛ можем извиниться за поражение перед болельщиками.

– Кажется, у вас был недонастрой и в игре с «Зенитом». Что надо сделать, чтобы у команды глаза горели?

– После игры говорили с ребятами, сказал, что не можем проигрывать со счетом 1:4. Надо биться, нам не хватает остроты, жажды гола, мы ищем пасы, улучшаем позиции на поле.