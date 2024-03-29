Тонали делал ставки на матчи «Ньюкасла» в начале сезона АПЛ

Появились новые подробности обвинений в адрес Сандро Тонали.

Сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии уличила полузащитника в 50 новых нарушениях правил о ставках.

Выяснилось, что итальянец в начале сезона АПЛ ставил в том числе на матчи своей команды, что строго запрещено.

Предполагается, что Тонали делал ставки только на победы «Ньюкасла», но в соцсетях есть другая версия. Хавбека заподозрили, что он ставил на свои жeлтые карточки.

В августе в матче с «Астон Виллой» Сандро при счете 5:1 тянул время и не уходил на замену, за что получил предупреждение от арбитра.