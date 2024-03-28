В Англии Тонали обвинили в 50 новых нарушениях правил о ставках

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рискует получить дополнительную дисквалификацию от Футбольной ассоциации Англии.

Его обвинили в 50 новых нарушениях правил о ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023 года.

У 23-летнего итальянца есть время до 5 апреля, чтобы ответить на обвинения.