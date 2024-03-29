Губерниев назвал сборную, за которую будет болеть на Евро-2024

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, кого собирается поддерживать из участников предстоящего чемпионата Европы.

«Сборная Грузии вышла на чемпионат Европы по футболу. Помните, как спел в свое время классик: «Ну-ка, братцы, вместе с Ахалкаци»?

И помню, как смотрел финал Кубка кубков в 1981 году, когда тбилисское «Динамо» играло против «Карл Цейсс».

Для меня и Отар Габелия, и Рамаз Шенгелия, и Виталий Дараселия, и Тенгиз Сулаквелидзе, и многие-многие блестящие грузины были и остаются кумирами. Конечно, Давид Кипиани, Александр Чивадзе – это легенды.

Я слежу за нынешним поколением грузинской команды, буду очень болеть на чемпионате Европы. Надеюсь, что они выступят неплохо, и мы скажем им «мадлобт», по-грузински «спасибо», – заявил Губерниев.

Грузины впервые в истории пробились на Евро.

Они попали в одну группу с Португалией, Турцией и Чехией.

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