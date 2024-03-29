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  • Губерниев назвал сборную, за которую будет болеть на Евро-2024

Губерниев назвал сборную, за которую будет болеть на Евро-2024

29 марта 2024, 16:40
35

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, кого собирается поддерживать из участников предстоящего чемпионата Европы.

«Сборная Грузии вышла на чемпионат Европы по футболу. Помните, как спел в свое время классик: «Ну-ка, братцы, вместе с Ахалкаци»?

И помню, как смотрел финал Кубка кубков в 1981 году, когда тбилисское «Динамо» играло против «Карл Цейсс».

Для меня и Отар Габелия, и Рамаз Шенгелия, и Виталий Дараселия, и Тенгиз Сулаквелидзе, и многие-многие блестящие грузины были и остаются кумирами. Конечно, Давид Кипиани, Александр Чивадзе – это легенды.

Я слежу за нынешним поколением грузинской команды, буду очень болеть на чемпионате Европы. Надеюсь, что они выступят неплохо, и мы скажем им «мадлобт», по-грузински «спасибо», – заявил Губерниев.

  • Грузины впервые в истории пробились на Евро.
  • Они попали в одну группу с Португалией, Турцией и Чехией.

Тест про Кубок России: сможете пройти без ошибок?

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Грузия Губерниев Дмитрий
Комментарии (35)
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...уефан
1711722389
...какое же оно мерзопакостное вещество! Ещё и брехливое)...
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...уефан
1711723421
... чего-то вспомнились трансляции из Тбилиси с Коте Махарадзе...
Ответить
...уефан
1711723494
...славные времена были для грузинского футбола!...
Ответить
portero
1711729439
Губер должен болеть за сборную по гребле!!!
Ответить
иммануил
1711745301
Его надо отправить на СВО,чтобы он там с грузинами пересекся,которые на стороне хохлов воюют и вместе бы и болели за сборную Грузии ....
Ответить
alex1951
1711775417
Где то Губерний прав......Потому ,как за кого то болеть надо ...А тут Грузия.... хоть и бывшая советская....и их футболисты нам не враги... PS Вот кабы ,Дмитро, в том же стиле высказался про Украину .....представляю сколько ,,красивых,, комментов на русском-матюгальном он себе бы в актив записал.....))))
Ответить
Исмо
1711778996
За Турцию!!!
Ответить
Юрий-Оныщенко-google
1711781224
А почему рашка не организует свой чемпионат мира?)))) с днр,лнр,эритреей и остальными фантастическими ...
Ответить
Виторио
1711798101
Губерниев, наверное, хочет уже за мемуары сесть. Присесть.
Ответить
Сергей-Шабалин-google
1711804806
Уже и Грузия на евро и только Россия вне великой игры миллионов..
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