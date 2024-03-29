Пономарев объяснил, почему чемпионом России станет «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что армейцы еще могут побороться в РПЛ за второе-третье места, а чемпионом страны станет «Зенит».

«ЦСКА будет бороться за второе-третье место. Команда, скорее всего, не сможет претендовать на первую строчку, уже далековато. Поэтому чемпионом, наверное, станет «Зенит». У них хороший подбор игроков, они могут купить кого угодно, потому что богатый клуб. Так что, с ними будет, конечно, трудно бороться. Да и судьи, волей-неволей, петербуржцам помогают», – сказал Пономарев.