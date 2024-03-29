«Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в памятных футболках

В матче 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит» игроки самарской команды выйдут на поле в памятных футболках,.

«Совместно с партнерами приняли решение, что логотипы и надпись «Самара» будут выполнены в темных тонах. Также на них нанесено изображение журавлей в память трагических событий, произошедших в Подмосковье.

Все средства, вырученные с продажи футболок, пойдут на помощь пострадавшим в концертном зале «Крокус сити холл», – говорится в сообщении клуба.