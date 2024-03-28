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Юран рассказал, кто убедил его не материться

28 марта 2024, 21:11
6

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран признался, что решил отказаться от употребления нецензурной лексики.

– Вы запрещаете своим игрокам ругаться матом. Как к этому пришли?

– Когда мне исполнилось 50 лет, пересмотрел в жизни многие вещи. Заметил, что начал раздражаться, когда кто-то рядом со мной матерится, хотя раньше сам ругался через слово.

Сейчас прошу своих игроков не выражаться. На тренировке или в игре ладно уж, эмоции никуда не денешь, но материться в быту они не должны.

У меня есть одно слово-паразит, которое иногда проскакивает на пресс-конференциях и флеш-интервью, но я с ним борюсь. Знакомый священник сказал мне, что мат – это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его из своей жизни.

– Штрафовали игроков за мат?

– Пытаюсь все донести до них словами, а не рублем. Запрет на мат касается не только игроков, но и персонала.

Если услышу, что ругается врач или массажист, на следующий день они перед всей командой либо танцуют, либо исполняют песню.

– Помогает?

– Если раньше в массажный кабинет невозможно было зайти, то сейчас там все культурно.

  • «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 28 очками в 20 турах.
  • Юран тренирует команду с апреля 2023 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (6)
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...уефан
1711649778
...да уж! Хоть ты матерись, хоть не матерись, всё равно тебя лучше читать в редакции журналиста)...
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momwig_
1711650908
Вот такие у нас священники. Мат у них - тяжкий грех. Высшая школа ВЛКСМ?
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Pooodle
1711657777
Когда был в Спартаке, он просто хрюкал!
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