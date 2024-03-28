Юран рассказал, кто убедил его не материться

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран признался, что решил отказаться от употребления нецензурной лексики.

– Вы запрещаете своим игрокам ругаться матом. Как к этому пришли?

– Когда мне исполнилось 50 лет, пересмотрел в жизни многие вещи. Заметил, что начал раздражаться, когда кто-то рядом со мной матерится, хотя раньше сам ругался через слово.

Сейчас прошу своих игроков не выражаться. На тренировке или в игре ладно уж, эмоции никуда не денешь, но материться в быту они не должны.

У меня есть одно слово-паразит, которое иногда проскакивает на пресс-конференциях и флеш-интервью, но я с ним борюсь. Знакомый священник сказал мне, что мат – это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его из своей жизни.

– Штрафовали игроков за мат?

– Пытаюсь все донести до них словами, а не рублем. Запрет на мат касается не только игроков, но и персонала.

Если услышу, что ругается врач или массажист, на следующий день они перед всей командой либо танцуют, либо исполняют песню.

– Помогает?

– Если раньше в массажный кабинет невозможно было зайти, то сейчас там все культурно.