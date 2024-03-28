Черданцев рассказал о наличии предложения у Черчесова

Комментатор Георгий Черданцев рассказал, почему бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался работать с медиакомандой «Матч ТВ».

– Вы вели эфир со Станиславом Черчесовым. Не разговаривали кулуарно о будущем тренера?

– Мы пытались с Костей Геничем сосватать его главным тренером в медиакоманду «Матч ТВ». Я выступал в качестве агента Черчесова, а Генич – в качестве президента клуба. Нам он вежливо отказал, поскольку сказал, что у него есть более интересное предложение.

– Получается, скоро мы увидим Станислава Саламовича в новой команде?

– Да, но, к сожалению, не в команде «Матч ТВ».