Черданцев рассказал о наличии предложения у Черчесова

Комментатор Георгий Черданцев рассказал, почему бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался работать с медиакомандой «Матч ТВ».
– Вы вели эфир со Станиславом Черчесовым. Не разговаривали кулуарно о будущем тренера?
– Мы пытались с Костей Геничем сосватать его главным тренером в медиакоманду «Матч ТВ». Я выступал в качестве агента Черчесова, а Генич – в качестве президента клуба. Нам он вежливо отказал, поскольку сказал, что у него есть более интересное предложение.
– Получается, скоро мы увидим Станислава Саламовича в новой команде?
– Да, но, к сожалению, не в команде «Матч ТВ».
- Последним местом работы 60-летнего Черчесова был «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.
- С 2016 по 2021 годы он возглавлял сборную России.
Источник: «Матч ТВ»