Семак высказался о противостоянии «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил: в последнее время петербуржцы так часто играют со «Спартаком», что ажиотаж вокруг этих матчей немного поутих.

– Как оцениваете жребий, который выпал «Зениту» в Кубке страны?

– Календарь непростой для всех клубов, особенно с учетом переноса матча чемпионата России. Календарь очень загружен, поэтому очень важно, насколько наши игроки будут в форме, вся команда. В такой ситуации определенно нужно будет ротировать состав, давать играть всем, по максимуму борясь за результат.

Что касается жребия, то на этой стадии турнира нет слабых соперников, и нам досталась одна из самых сильных команд. Традиционное противостояние между «Спартаком» и «Зенитом» безусловно добавляет ажиотажа вокруг матчей. Хотя в последнее время мы настолько часто играем друг с другом, что ажиотаж немного поутих (улыбается). Будем готовиться – чтобы выиграть Кубок, нужно уметь обыгрывать любую команду.