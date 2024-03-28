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  • Семак высказался о противостоянии «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

Семак высказался о противостоянии «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

28 марта 2024, 14:48
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил: в последнее время петербуржцы так часто играют со «Спартаком», что ажиотаж вокруг этих матчей немного поутих.

– Как оцениваете жребий, который выпал «Зениту» в Кубке страны?

– Календарь непростой для всех клубов, особенно с учетом переноса матча чемпионата России. Календарь очень загружен, поэтому очень важно, насколько наши игроки будут в форме, вся команда. В такой ситуации определенно нужно будет ротировать состав, давать играть всем, по максимуму борясь за результат.

Что касается жребия, то на этой стадии турнира нет слабых соперников, и нам досталась одна из самых сильных команд. Традиционное противостояние между «Спартаком» и «Зенитом» безусловно добавляет ажиотажа вокруг матчей. Хотя в последнее время мы настолько часто играем друг с другом, что ажиотаж немного поутих (улыбается). Будем готовиться – чтобы выиграть Кубок, нужно уметь обыгрывать любую команду.

  • В результате жеребьевки Кубка России «Зенит» и «Спартак» сыграют между собой в 1/2 финала Пути РПЛ.
  • Первый матч пройдет в Москве 3 апреля, ответный – в Санкт-Петербурге 17 апреля.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (2)
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Цугундeр
1711627543
Какой там ажиотаж..) Борьба умирающих амбиций с превентивно амбициозной напыщенностью .
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ligge
1711641619
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