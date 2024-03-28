Мостовой: «Уже нет и не будет такого, что за семь туров до конца «Зенит» становится чемпионом»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что интрига в борьбе за победу в РПЛ будет сохраняться до самого конца турнира.

«Я уже говорил, что «Зенит», «Краснодар» и еще группа, в которую входит и «Динамо», будут до конца создавать интригу в борьбе за чемпионство. Уже прошла треть чемпионата, и мы видим – интрига есть. «Зениту» надо выигрывать все матчи, а отрыва в семь очков не будет, как раньше. Мы до конца сезона будем наблюдать интригу в борьбе за чемпионство. Уже нет и не будет такого, что за семь туров до конца «Зенит» становится чемпионом», – сказал Мостовой.