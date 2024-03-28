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  • Мостовой: «Уже нет и не будет такого, что за семь туров до конца «Зенит» становится чемпионом»

Мостовой: «Уже нет и не будет такого, что за семь туров до конца «Зенит» становится чемпионом»

28 марта 2024, 14:37
1

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что интрига в борьбе за победу в РПЛ будет сохраняться до самого конца турнира.

«Я уже говорил, что «Зенит», «Краснодар» и еще группа, в которую входит и «Динамо», будут до конца создавать интригу в борьбе за чемпионство. Уже прошла треть чемпионата, и мы видим – интрига есть. «Зениту» надо выигрывать все матчи, а отрыва в семь очков не будет, как раньше. Мы до конца сезона будем наблюдать интригу в борьбе за чемпионство. Уже нет и не будет такого, что за семь туров до конца «Зенит» становится чемпионом», – сказал Мостовой.

  • После 20 туров в РПЛ лидирует «Зенит» с 40 очками. У «Краснодара» 39 очков, у «Динамо» – 38, у ЦСКА и «Локомотива» – по 32, у «Спартака» – 31.
  • «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Динамо Мостовой Александр
Комментарии (1)
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portero
1711656359
Надо Мостового в Зенит тренером позвать..... Вот бы прикольно было его послушать....
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