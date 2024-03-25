Экс-игрок «Эгриси» – про смерть Уткина: «Виню себя за то, что произошло»

Бывший футболист «Эгриси» Виктор Кравченко высказался о смерти Василия Уткина.

«Хочу сказать, что я, конечно же, виню себя за то, что произошло. За то, что он умер, я виню себя, в том числе.

Я мог сделать больше для того, чтобы это не произошло. Я пытался. Но… Я пытался…» – заявил блогер, собравший на стриме 430 тысяч рублей для семьи Уткина.