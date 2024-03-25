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    • Экс-игрок «Эгриси» – про смерть Уткина: «Виню себя за то, что произошло»

    Экс-игрок «Эгриси» – про смерть Уткина: «Виню себя за то, что произошло»

    Бывший футболист «Эгриси» Виктор Кравченко высказался о смерти Василия Уткина.

    «Хочу сказать, что я, конечно же, виню себя за то, что произошло. За то, что он умер, я виню себя, в том числе.

    Я мог сделать больше для того, чтобы это не произошло. Я пытался. Но… Я пытался…» – заявил блогер, собравший на стриме 430 тысяч рублей для семьи Уткина.

    • Бывший комментатор умер в прошлый вторник в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб. Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.
    • В субботу прошла церемония прощания с Уткиным – его проводили аплодисментами, а затем похоронили в Балашихе.

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    Источник: Sport24

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