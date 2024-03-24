Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Стало известно, кем мечтал стать Уткин

    Приятель умершего комментатора Василия Уткина Дмитрий Федоров рассказал, что журналист хотел тренировать.

    • Уткин умер на этой неделе в 52 году.
    • Его похоронили накануне в родной Балашихе.
    • Федоров сейчас работает тренером клуба «Чайка» (Молодежная хоккейная лига), а раньше был комментатором и телеведущим.

    – Как Василий отнесся к вашей тренерской карьере?

    – Он меня поддержал в телеграм-канале. Понимал, что исполняется моя мечта. Ему было приятно, что старый друг стал тренером.

    Потом мы с ним поговорили, и Вася сказал, что тоже мечтал быть тренером.

    Но зато он стал владельцем футбольного клуба «Эгриси». Что доставляло ему огромнейшее удовольствие.

    Новости по теме
    Карпин раскрыл детали последнего разговора с Уткиным
    Радимов рассказал, как ему помог Уткин
    «Црвена Звезда» включила песню в память об Уткине перед матчем с «Зенитом»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:33
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+