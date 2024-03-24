Стало известно, кем мечтал стать Уткин

Приятель умершего комментатора Василия Уткина Дмитрий Федоров рассказал, что журналист хотел тренировать.
- Уткин умер на этой неделе в 52 году.
- Его похоронили накануне в родной Балашихе.
- Федоров сейчас работает тренером клуба «Чайка» (Молодежная хоккейная лига), а раньше был комментатором и телеведущим.
– Как Василий отнесся к вашей тренерской карьере?
– Он меня поддержал в телеграм-канале. Понимал, что исполняется моя мечта. Ему было приятно, что старый друг стал тренером.
Потом мы с ним поговорили, и Вася сказал, что тоже мечтал быть тренером.
Но зато он стал владельцем футбольного клуба «Эгриси». Что доставляло ему огромнейшее удовольствие.