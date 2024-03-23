Елагин: «Стою у гроба Уткина – и жду, что сейчас приподнимется, положит на руку голову и заржет: «Ну что, купились»

Комментатор Александр Елагин поделился эмоциями после прощания с коллегой Василием Уткиным.

«Смерть Васи, теракт. Ужас! Вот такая жизнь. Если хотели нас напугать – то хрен два! Страшно, конечно, но даже скорее не за себя, а за близких – родных и друзей! На кадрах, то что видел: все помогают друг другу, не паникуют, хотя представляю, что чувствовали эти люди.

Какое-то зазеркалье. Стою у гроба – лежит Васька в своeм этом худи, как живой. У него была манера в разговоре иногда прикрывать глаза и чуть выпячивать вперeд свой бородатый подбородок.

Поймал себя на мысли, что сейчас приподнимется чуть-чуть, положит голову на руку, согнутую в локте и заржeт: ну, что купились, мол. А я жив. Шутка удалась, понимаю, что слишком жесткая, даже жестокая – но ведь удалась!

Я бы не удивился. И чeрт с ней с жестокостью. Все бы простили, матом бы обложили Ваську под его хохот, но простили бы, а потом пошли и со смаком выпили бы холодной водочки под хрустящий огурчик за «Его Васькино Здоровье». Но ведь не встанет – вот в чeм ужас, и уж точно не зайдeтся своим идиотским детским со звуком ручейка хитрым смешком.

После Прощания, когда ещe не открылись двери для огромной очереди осиротевших поклонников Васиного Человеческого Таланта, мы, его коллеги (бывшие и настоящие), обнимались со слезами на глазах. Нобель Арустамян ревел как подросток. Мне, перехоронившему целый полк своей родни и друзей, было так погано на душе, что хоть вой.

И радость встречи с друзьями и коллегами на такого рода мероприятиях, обостряется стократно, потому что именно в эти минуты ты понимаешь, что эта-то встреча может быть ПОСЛЕДНЕЙ.

«Да, человек смертен, но это было бы ещe полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чeм фокус!». Этой булгаковской фразе, вложенной в уста Воланда, уже более 85 лет – и она в тебя точно попала 23-го марта 2024 года.

«Цените друг друга» – Великие слова, смысл которых в тебе вспыхивает именно на таких встречах. Потом вспышка проходит и вроде всe как прежде, всe и дальше плывeт, и катится как раньше, а истинное значение этих слов ты уже впечатываешь только тогда, когда сам лежишь на одре. Я так думаю. Время ещe есть (не знаю сколько), но ещe есть (надеюсь!). Всем Добра!» – написал Елагин.