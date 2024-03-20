Генич: «Уткин дал мне вторую жизнь»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поблагодарил умершего коллегу Василия Уткина.

Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.

Предварительно, у него оторвался тромб.

Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

«Хочется выговориться, а сложить буквы в слова, слова в предложения не получается... Почти не спал. Сердце колотится, всe тело ломит, в голове каша воспоминаний…

Наша первая встреча в «Бочке». Как Вася взял меня на «НТВ-Плюс», как поверил, что из меня может что-то получиться, как взял на Евро в 2008-м… Редактировал тексты, помогал в монтаже. Во всем помогал.

Вася МОЙ НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ! И не только мой…

Конечно, Вася бы сейчас в «вордовском» файле всe это выделил и удалил. Он всегда так делал.

«Геночка, запомни – первый абзац всегда на хер! Особенно в твоем случае».

Вася дал мне вторую жизнь. Жизнь на ТВ. За что я буду вечно ему благодарен. И да, мне ни разу не было стыдно за тот наш ставший легендарным поцелуй.

У нас сегодня вечером товарищеский матч с «Эгриси». Должны были встретиться, потравить друг друга…

Не знаю, что еще сказать. До сих пор не верится. Огромная, невосполнимая утрата.

«Играйте в футбол» (с)» – написал Генич.