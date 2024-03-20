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    Нагучев поделился воспоминаниями об Уткине

    Комментатор Роман Нагучев рассказал, как Василий Уткин следил за его работой.

    «Вася смотрел недавно матч «Ростов» – ЦСКА, мы с Сергеем Дурасовым стали рассуждать, что Онопко в центре полузащиты играл много лет и кое‑что знает о развитии и начале атак.

    Вася спустя секунду прислал сообщение, что Онопко по юношам играл в нападении и у них была битва луганских футбольных школ, дерби с Сергеем Юраном, который играл за другую школу. Мы посмеялись, я написал, что не знал об этом. Хотя карьера Онопко прям перед глазами.

    Вася следил за нами даже несмотря на то, что он уже почти 10 лет не был нашим начальником. Но все выстроено так, что ты комментируешь, а в голове думаешь, что Вася напишет сейчас», – сказал Нагучев.

    • Уткин умер накануне в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    mihail200606
    1710922529
    Онопко то и про защиту не все знает...
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