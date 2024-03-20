Смерть Уткина, на Промеса могут завести уголовное дело в России, Карпин хочет остаться в сборной и другие новости

Сперцян летом может перейти в испанский клуб

«Фенербахче» пригрозил сняться с чемпионата Турции

На Промеса могут завести уголовное дело в России – есть реакция «Спартака»

«Милан» хочет усилиться экс-полузащитником «Динамо»

«Бавария» рассматривает четырех тренеров на замену Тухелю

Умер Василий Уткин – у него оторвался тромб

Карпин ответил, есть ли у него желание продолжить тренировать сборную России

Совладелец «Манчестер Юнайтед» выбрал нового тренера на случай отставки тен Хага

Орлов сообщил, когда Галицкий задумался об увольнении Ивича из «Краснодара»

Осенью состоится международный футбольный турнир, где Россия будет с флагом и гимном