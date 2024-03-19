Осенью состоится международный футбольный турнир, где Россия будет с флагом и гимном

Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах провести чемпионат мира среди медийных сборных.

«У нас есть международная повестка. Речь о больших международных соревнованиях с присутствием России, естественно, под флагом и с гимном. Это не пустые слова. В индустрии медиаспорта мы будем первыми, кто так громко о себе в этом году заявит. Причeм собираемся организовать противостояния масштабные: Россия, Китай, Индия, Бразилия, США, Объединëнные Арабские Эмираты, Индонезия. И всe это под эгидой медиафутбола. Круто же!

Это совершенно конкретный турнир, конкретный план – чемпионат мира среди медийных сборных, который пройдeт в ноябре. Учитывая, что это поздняя осень – вряд ли в России, скорее, либо организуем в Дубае, либо в Китае, на острове Хайнань», – сказал Осипов.