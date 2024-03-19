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    • Осенью состоится международный футбольный турнир, где Россия будет с флагом и гимном

    Осенью состоится международный футбольный турнир, где Россия будет с флагом и гимном

    Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах провести чемпионат мира среди медийных сборных.

    «У нас есть международная повестка. Речь о больших международных соревнованиях с присутствием России, естественно, под флагом и с гимном. Это не пустые слова. В индустрии медиаспорта мы будем первыми, кто так громко о себе в этом году заявит. Причeм собираемся организовать противостояния масштабные: Россия, Китай, Индия, Бразилия, США, Объединëнные Арабские Эмираты, Индонезия. И всe это под эгидой медиафутбола. Круто же!

    Это совершенно конкретный турнир, конкретный план – чемпионат мира среди медийных сборных, который пройдeт в ноябре. Учитывая, что это поздняя осень – вряд ли в России, скорее, либо организуем в Дубае, либо в Китае, на острове Хайнань», – сказал Осипов.

    • Через несколько недель стартует сезон Медиалиги.
    • Последний сезон выиграл «Титан».
    • Медийные клубы участвуют в Фонбет Кубке России.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (10)
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    Skull_Boy
    1710828658
    Где он состоится, если это только в ПЛАНЕ
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    СпорЦмен
    1710829401
    Жизнь удалась. Мясные покупайте бочку тормазухи и ящик фуфыриков. Начинайте отмечать. :)))
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    Скай
    1710829832
    бом жары, дружной толпой, прихватив боярки, идут в катькин сад отмечать сию новость.
    Ответить
    kazanjurik
    1710831615
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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    bset
    1710832006
    Нас куда-то пустили с флагом и гимном! Ура! Горжусь своей страной!
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