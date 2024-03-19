Орлов сообщил, когда Галицкий задумался об увольнении Ивича из «Краснодара»

Журналист Геннадий Орлов считает ,что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий засомневался в игровой философии главного тренера Владимира Ивича еще в августе прошлого года.

«Немножко инсайда. Значит четыре победы было в начале у «Краснодара», всe было в порядке. Затем была очень такая неприятная ничья с «Факелом».

И Галицкий вдруг понял, что что-то не то, потому что уже нет этой комбинационной игры, что играет с оглядкой на оборону, больше балансировка у них в сторону обороны и они играют по счeту, по результату, по очкам.

Но вот он такой, понимаете, человек, который хочет, чтобы играли немножко в иной футбол, в комбинационный.

Почему сейчас Мусаева возвратил? Потому что при Мусаеве «Краснодар» показывал порой игру такую комбинационную. Игроки-то те же, поэтому не надо со счeтов сбрасывать «Краснодар», не надо.

А с Ивичем произошло вот такое, у них разрыв творческий, понимаете? Вот Галицкого не устраивало. То, как делал Ивич, игру ставил, а тот говорит, вы хотите, чтобы мы взяли первое место? Но он сам начал говорить, что давайте, если вы хотите, мы так будем играть, а Галицкий ему…

Пока был результат, Галицкий готов был терпеть? Ну да, а когда только зашаталось он отказался, просто он ему не нравился по своей тренерской концепции», – сказал Орлов.