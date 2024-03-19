Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Орлов сообщил, когда Галицкий задумался об увольнении Ивича из «Краснодара»

    Орлов сообщил, когда Галицкий задумался об увольнении Ивича из «Краснодара»

    Журналист Геннадий Орлов считает ,что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий засомневался в игровой философии главного тренера Владимира Ивича еще в августе прошлого года.

    «Немножко инсайда. Значит четыре победы было в начале у «Краснодара», всe было в порядке. Затем была очень такая неприятная ничья с «Факелом».

    И Галицкий вдруг понял, что что-то не то, потому что уже нет этой комбинационной игры, что играет с оглядкой на оборону, больше балансировка у них в сторону обороны и они играют по счeту, по результату, по очкам.

    Но вот он такой, понимаете, человек, который хочет, чтобы играли немножко в иной футбол, в комбинационный.

    Почему сейчас Мусаева возвратил? Потому что при Мусаеве «Краснодар» показывал порой игру такую комбинационную. Игроки-то те же, поэтому не надо со счeтов сбрасывать «Краснодар», не надо.

    А с Ивичем произошло вот такое, у них разрыв творческий, понимаете? Вот Галицкого не устраивало. То, как делал Ивич, игру ставил, а тот говорит, вы хотите, чтобы мы взяли первое место? Но он сам начал говорить, что давайте, если вы хотите, мы так будем играть, а Галицкий ему…

    Пока был результат, Галицкий готов был терпеть? Ну да, а когда только зашаталось он отказался, просто он ему не нравился по своей тренерской концепции», – сказал Орлов.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

    Новости по теме
    Орлов обратился к Карпину 11
    Орлов высказался о шансах «Динамо» на чемпионство 1
    Орлов прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:50
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Skull_Boy
    1710849965
    Просто эпический и он сам то вдупляет какую Х он несет
    Ответить
    TIMOTHY
    1710850655
    Весеннее обострение Галицкого самодура! Да и привык он самодурить уже за столько то лет! Скоро рекорд Федуна побьёт по смене тренеров!
    Ответить
    neim
    1710851909
    Галицкий постепенно превращается в раннего Федуна. Не удивлюсь, если там своя "федуниха" имеется ))).
    Ответить
    baggio80
    1710855426
    Про таких как Геннадий говорят в каждой бочки затычки и все везде знает ( от себя добавлю мели емеля твоя неделя )
    Ответить
    Алексей З
    1710855444
    Интересно , почему Орлов отвечает "когда засомневался " и что "понял" Галицкий ??? Он что пресс-секретарь у СН ? Спросите у самого Галицкого , если он конечно захочет с вами разговаривать.
    Ответить
    lordmrv
    1710859790
    Опять дед нюхнул болотного газа))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+