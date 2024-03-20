Карпин ответил, есть ли у него желание продолжить тренировать сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, хочет ли он остаться в национальной команде после истечения действующего контракта.
– По поводу контракта, возможно, уже видели слова Дюкова, что будут переговоры в мае–июне. Вы хотите остаться в сборной еще на несколько лет?
– Да, хочу. Но это глупый ответ, а не глупый – посмотрим.
– Какие факторы могут на это повлиять?
– В нынешнее время, за последние два года, условно, вам мало факторов?
– Вас же мотивирует что-то сейчас работать?
– Да, так же будет мотивировать и дальше. Опять же, в этой жизни меняется все, за дни может поменяться.
– Что вы вообще ждете от этих переговоров? Что, может быть, планируете?
– Я не работодатель, поэтому для начала нужно какое-то предложение, желание, чтобы были какие-то переговоры.
– А его пока нет?
– Мы пока не разговаривали.
– Но у вас желание есть?
– Вы спросили глупый вопрос, я вам дал глупый ответ.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Его контракт с РФС истекает 1 августа 2024-го.