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    • Карпин ответил, есть ли у него желание продолжить тренировать сборную России

    Карпин ответил, есть ли у него желание продолжить тренировать сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, хочет ли он остаться в национальной команде после истечения действующего контракта.

    – По поводу контракта, возможно, уже видели слова Дюкова, что будут переговоры в мае–июне. Вы хотите остаться в сборной еще на несколько лет?

    Да, хочу. Но это глупый ответ, а не глупый – посмотрим.

    – Какие факторы могут на это повлиять?

    – В нынешнее время, за последние два года, условно, вам мало факторов?

    – Вас же мотивирует что-то сейчас работать?

    – Да, так же будет мотивировать и дальше. Опять же, в этой жизни меняется все, за дни может поменяться.

    – Что вы вообще ждете от этих переговоров? Что, может быть, планируете?

    – Я не работодатель, поэтому для начала нужно какое-то предложение, желание, чтобы были какие-то переговоры.

    – А его пока нет?

    – Мы пока не разговаривали.

    – Но у вас желание есть?

    – Вы спросили глупый вопрос, я вам дал глупый ответ.

    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Его контракт с РФС истекает 1 августа 2024-го.

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    Источник: Sport24

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