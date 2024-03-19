Совладелец «Манчестер Юнайтед» выбрал нового тренера на случай отставки тен Хага

Стало известно, кто может сменить Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Приоритетный кандидат – Гарет Саутгейт, который с 2016 года возглавляет сборную Англии.
Это выбор нового совладельца «МЮ» сэра Джима Рэтклиффа, который теперь отвечает за спортивные решения в клубе.
- Единственный опыт Саутгейта на клубном уровне – «Мидлсбро» (2006-2009).
- Его контракт с Английской ассоциацией футбола истекает 31 декабря 2024 года.
- «Юнайтед» идет на 6-м месте в АПЛ с 47 очками в 28 турах.