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    • Совладелец «Манчестер Юнайтед» выбрал нового тренера на случай отставки тен Хага

    Совладелец «Манчестер Юнайтед» выбрал нового тренера на случай отставки тен Хага

    Стало известно, кто может сменить Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    Приоритетный кандидат – Гарет Саутгейт, который с 2016 года возглавляет сборную Англии.

    Это выбор нового совладельца «МЮ» сэра Джима Рэтклиффа, который теперь отвечает за спортивные решения в клубе.

    • Единственный опыт Саутгейта на клубном уровне – «Мидлсбро» (2006-2009).
    • Его контракт с Английской ассоциацией футбола истекает 31 декабря 2024 года.
    • «Юнайтед» идет на 6-м месте в АПЛ с 47 очками в 28 турах.

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    Источник: Daily Star

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    Комментарии (2)
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    Oldtrafford83
    1710863928
    неееееееееееееееееееет, лучше сразу в Чемпионшип
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    Not angry fan
    1710865210
    Тю!
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