Реакция «Спартака» на возможную экстрадицию Промеса в Россию

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала информацию, что Квинси Промеса могут передать в Россию, если против него возбудят уголовное дело за систематическую неуплату налогов.

«Может ли Россия экстрадировать Промеса за неуплату налогов? Если говорить про нормы международного права, не касаемо Квинси, а в целом – у ОАЭ свежайший договор международной конвенции с Нидерландами.

Кому выдадут человека: стране, которая его требует или третьей стороне?! У них свежайший договор!

С точки зрения международного права человека экстрадируют в страну, гражданином которой он является. Особенно если страна запрашивает.

Промес не является гражданином страны, где совершал неуплату налогов. А гражданство Нидерландов у него есть. Соответственно, человек должен быть экстрадирован в страну, гражданином которой является. И никак иначе.

Более того, у страны, принимающей решение, абсолютно новый договор. Они, что, должны показать, что в 2021 году прописали туалетную бумагу, которую не будут исполнять?!

Это все не касается Квинси – это касается стандартов международного права. Может, к Промесу вообще особое отношение будет», – сказала Завьялова.