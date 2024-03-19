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    • Реакция «Спартака» на возможную экстрадицию Промеса в Россию

    Реакция «Спартака» на возможную экстрадицию Промеса в Россию

    Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала информацию, что Квинси Промеса могут передать в Россию, если против него возбудят уголовное дело за систематическую неуплату налогов.

    «Может ли Россия экстрадировать Промеса за неуплату налогов? Если говорить про нормы международного права, не касаемо Квинси, а в целом – у ОАЭ свежайший договор международной конвенции с Нидерландами.

    Кому выдадут человека: стране, которая его требует или третьей стороне?! У них свежайший договор!

    С точки зрения международного права человека экстрадируют в страну, гражданином которой он является. Особенно если страна запрашивает.

    Промес не является гражданином страны, где совершал неуплату налогов. А гражданство Нидерландов у него есть. Соответственно, человек должен быть экстрадирован в страну, гражданином которой является. И никак иначе.

    Более того, у страны, принимающей решение, абсолютно новый договор. Они, что, должны показать, что в 2021 году прописали туалетную бумагу, которую не будут исполнять?!

    Это все не касается Квинси – это касается стандартов международного права. Может, к Промесу вообще особое отношение будет», – сказала Завьялова.

    • В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы по двум уголовным делам.
    • В ОАЭ у него проблемы с законом из-за побега с места ДТП.
    • В России спартаковца обвиняют в неуплате 397 тысяч рублей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии (8)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710857034
    Скользкие мазутные. Так и норовят вытащить своего подельника с кичи арабской. Гыгыгы
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    VVM1964
    1710857177
    Срочно дать гражданство Промесу !!! - делов-то !!! Надо перевести это дело в политическое - как борьба с Западом и их ценностями, а также преподнести это как расовую дискриминацию в Нидерландах !!!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710858589
    Налоги вроде как с зарплатной ведомости списывают автоматом! Или у нариков в свинарнике по другому
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    NewLife
    1710859225
    Пошла плясать губерния - одна помойка вбросила чушь, а немытое отребье с радостью воспользовалась возможностью расплескать свой понос. Стыдно лишь за юритстку, отреагировавшую на эту шнягу.
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    Дубина
    1710860331
    Газпромовская помойка вброс сделала а три клона сайта уже воняют)))
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