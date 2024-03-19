⚡ На Промеса могут завести уголовное дело в России

Квинси Промесу теперь грозит тюремное заключение не только в Нидерландах и ОАЭ, но и в России.

На футболиста «Спартака» могут завести уголовное дело за систематическую неуплату налогов.

Он должен ФНС 397 тысяч рублей. Все оповещения об этом 32-летний вингер проигнорировал.

«Так как Промес сейчас находится под стражей в Дубае, ответить по закону и вернуть почти 400 тысяч он не может. Поэтому, с учeтом всех нюансов в кейсе футболиста, сценарий может быть таким: сначала правоохранители заведут на Квинси уголовное дело, объявят в розыск, а потом попросят Эмираты об экстрадиции.

Таким образом футболист сможет избежать тюремного срока на родине, а дальше – закрыть долг в Москве и, если повезeт, продолжить играть за красно-белых, а также заниматься бизнесом», – сообщает Mash.