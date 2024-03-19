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    ⚡ На Промеса могут завести уголовное дело в России

    Квинси Промесу теперь грозит тюремное заключение не только в Нидерландах и ОАЭ, но и в России.

    На футболиста «Спартака» могут завести уголовное дело за систематическую неуплату налогов.

    Он должен ФНС 397 тысяч рублей. Все оповещения об этом 32-летний вингер проигнорировал.

    «Так как Промес сейчас находится под стражей в Дубае, ответить по закону и вернуть почти 400 тысяч он не может. Поэтому, с учeтом всех нюансов в кейсе футболиста, сценарий может быть таким: сначала правоохранители заведут на Квинси уголовное дело, объявят в розыск, а потом попросят Эмираты об экстрадиции.

    Таким образом футболист сможет избежать тюремного срока на родине, а дальше – закрыть долг в Москве и, если повезeт, продолжить играть за красно-белых, а также заниматься бизнесом», – сообщает Mash.

    • В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы по двум уголовным делам.
    • В ОАЭ у него проблемы с законом из-за побега с места ДТП.

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    Источник: Mash

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    Сегодня, 15:38
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    Комментарии (20)
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    Semenycch
    1710853912
    Парнокопытные, особенно те, кто его всячески поддерживал, не хотите погасить задолженность этого преступника?
    Ответить
    fakeid
    1710855180
    хряки нашли способ. ну можно поздравить, если сработает.
    Ответить
    baggio80
    1710855260
    Да вы что не может этого быть тут люди из команды с него даже пример берут он честны порядочный и не виновен вы все врете о чернить хотите парня )))))))))))
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    cska1948
    1710855482
    У СпаМа ни стыда, ни совести. Позорят Россию! Неужели никто не может остановить эту вакханалию? За Россию обидно.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710855547
    Хитрая многоходовочка. Мазутные всеми силами пытаются выдернуть наркодилера из кичи. Расформировать сообщников. Позор то какой. Гыгыгы
    Ответить
    99-й
    1710855888
    Не вот интересно а куда они ему извещения слали, на ГосУслуги?)
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    Bozigit
    1710856336
    У меня тоже занял эн..ую сумму. )
    Ответить
    Цугундeр
    1710857013
    )) Пока страна сильна "многоходовочками " никакая вражья сила не страшна. Норм ход ,Лукойл ! За 400К р. вернуть то ,что нельзя вернуть за твёрдые миллионы ..
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    MazaiNN
    1710857122
    А что Испания молчит? Он там тоже играл. И что то мне подсказывает что и там в кукурузу въехал.
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    АЛЕКС 58
    1710857775
    Заниматься каким бизнесом? Торговлей наркотиков?
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