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    «Милан» хочет усилиться экс-полузащитником «Динамо»

    Себастьян Шиманьски близок к переходу в «Милан».

    Итальянский клуб готов заплатить за бывшего полузащитника «Динамо» 25 миллионов евро.

    Изначально «Милан» предлагал за поляка 18 миллионов, но «Фенербахче» потребовал больше.

    Если сделка состоится на указанных условиях, то продажа Шиманьски станет рекордной для клуба из Стамбула.

    • Хавбек выступал за «Динамо» с 2019 по 2022 год.
    • «Фенербахче» выкупил его за 9,75 млн евро.
    • В этом сезоне игрок провел 46 матчей, забил 12 голов и сделал 14 ассистов.
    • На него также претендуют «Наполи» и «Тоттенхэм».

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    Источник: Aksam

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