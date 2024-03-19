«Милан» хочет усилиться экс-полузащитником «Динамо»

Себастьян Шиманьски близок к переходу в «Милан».

Итальянский клуб готов заплатить за бывшего полузащитника «Динамо» 25 миллионов евро.

Изначально «Милан» предлагал за поляка 18 миллионов, но «Фенербахче» потребовал больше.

Если сделка состоится на указанных условиях, то продажа Шиманьски станет рекордной для клуба из Стамбула.