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    Тарасова объяснила уникальность Уткина

    Тренер по фигурному катанию и комментатор Татьяна Тарасова отреагировала на смерть коллеги Василия Уткина.

    «Только что я прочла об этом, минуту назад. Да что же такое, как же так получилось! Ему же всего ничего, всего 52 года. Это ужас. Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор. В нем было то, что определяет профессию. Он в своей профессии был очень большим комментатором.

    Спасибо ему, он почему‑то всегда меня поддерживал. Хотя мы были едва знакомы», – сказала Тарасова.

    • Уткин ушел из жизни в 52 года.
    • Причиной стали проблемы с сердцем.
    • Уткин комментировал футбол с прошлого века.

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    Источник: «Матч ТВ»

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