Тарасова объяснила уникальность Уткина

Тренер по фигурному катанию и комментатор Татьяна Тарасова отреагировала на смерть коллеги Василия Уткина.

«Только что я прочла об этом, минуту назад. Да что же такое, как же так получилось! Ему же всего ничего, всего 52 года. Это ужас. Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор. В нем было то, что определяет профессию. Он в своей профессии был очень большим комментатором.

Спасибо ему, он почему‑то всегда меня поддерживал. Хотя мы были едва знакомы», – сказала Тарасова.