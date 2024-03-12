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    • Губерниев: «Я мог бы спасти «Спартак» от вылета, но мне некогда»

    Губерниев: «Я мог бы спасти «Спартак» от вылета, но мне некогда»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев пошутил о своей кандидатуре на замену главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

    «Я реально мог бы спасти «Спартак» от вылета. Мне довольно часто намекают или прямо говорят: «Дим, принимай «Спартак».

    Ну, а мне некогда, столько дел сейчас, лыжи, биатлон», – сказал Губерниев.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
    • Весной команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).
    • Абаскаля могут уволить во время паузы на матчи сборных.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (6)
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    Project Бабангида
    1710269272
    "Дима принимай спартак" но Дима принял пурген и его понесло
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    O-kolesov
    1710269911
    Перед вью он уже что-то принял, но не спартак.
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    Plyash
    1710271234
    Распарило-то как Диму,ты только глянь - никак Мессия,помазанник божий...
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    Napaleon Banapart
    1710272831
    Пи..ды тебе дать не кому.. Да и нам некогда...
    Ответить
    BRO_football
    1710272915
    Да у нас тут на Бомбардире каждый второй - потенциальный тренер, который знает что надо делать и как спасти Спартак. Но все не могут, у всех дела.
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