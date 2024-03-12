Губерниев: «Я мог бы спасти «Спартак» от вылета, но мне некогда»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев пошутил о своей кандидатуре на замену главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Я реально мог бы спасти «Спартак» от вылета. Мне довольно часто намекают или прямо говорят: «Дим, принимай «Спартак».

Ну, а мне некогда, столько дел сейчас, лыжи, биатлон», – сказал Губерниев.