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    Уткин: «Яна Рудковская – гномородица»

    Василий Уткин во время интервью поучаствовал в дискуссии о гномах.

    Вместе с Галиной Юзефович он обсудил персонажа Гимли из «Властелина колец».

    – Гимли в экранизации – самый ненавистный мною персонаж. Гимли был не такой. Им был нужен комический персонаж.

    – Послушайте, гномы, они вот такие.

    – Нет. Гимли был героическим гномом…

    – Хорошо. Изобразите гнома-женщину, пожалуйста.

    – Это известная история, что у них с женщинами не очень. Гномиц очень мало, и вообще непонятно, как гномы воспроизводятся. Гномицы сидят в самых темных углах, не выходят наружу и внешне мало отличаются от молодого гнома.

    Одну даму-гнома мы все прекрасно знаем. Это жена Плющенко Рудковская. Они же называют своего сына Гном Гномыч, создали ему страницу в соцсетях. Яна Рудковская – гномородица. Это не я придумал. Они сами так решили, что теперь сделать с этим?

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    Источник: Sports.ru

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    04.03.2024 21:00
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    Комментарии (3)
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    шахта Заполярная
    1709582072
    Кто нибудь вызовите Васе врача
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    Зоя-Михайловна-google
    1709607988
    Уткину я на себя надо посмотреть. Разожравшийся боров!!!
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