Уткин: «Яна Рудковская – гномородица»

Василий Уткин во время интервью поучаствовал в дискуссии о гномах.

Вместе с Галиной Юзефович он обсудил персонажа Гимли из «Властелина колец».

– Гимли в экранизации – самый ненавистный мною персонаж. Гимли был не такой. Им был нужен комический персонаж.

– Послушайте, гномы, они вот такие.

– Нет. Гимли был героическим гномом…

– Хорошо. Изобразите гнома-женщину, пожалуйста.

– Это известная история, что у них с женщинами не очень. Гномиц очень мало, и вообще непонятно, как гномы воспроизводятся. Гномицы сидят в самых темных углах, не выходят наружу и внешне мало отличаются от молодого гнома.

– Одну даму-гнома мы все прекрасно знаем. Это жена Плющенко Рудковская. Они же называют своего сына Гном Гномыч, создали ему страницу в соцсетях. Яна Рудковская – гномородица. Это не я придумал. Они сами так решили, что теперь сделать с этим?