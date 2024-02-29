Клопп отметил голкипера Келлехера после разгрома «Саутегмптона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии с «Саутгемптоном» (3:0), отметив игру вратаря Куивина Келлехера.

«Это была особенная неделя для всех нас. Я тут работаю некоторое время, и такие недели случаются не очень часто.

Сегодня была сложная игра в ужасной тяжелой ситуации для нас. Нам нужно ее принять и смотреть, кто может выйти на поле. Сегодня важным решением стало то, что Джо Гомес впервые в жизни сыграл на позиции шестого номера.

В первые 15 минут наши игроки носились повсюду, но прессинг был ужасный. У нас были проблемы, и «Саутгемптон» использовал это. Келлехер много раз спасал нас своими топ-сэйвами.

После 15 минут высокий прессинг заработал лучше. Прессинг в исполнении полузащитников мы попытались наладить в перерыве.

В футболе непросто, и, если у тебя есть положительный импульс, это нужно использовать. Мы вернулись в игру и забили два прекрасных гола во втором тайме.

Второй гол Дэннса – у него есть это чутье, мы видели это и в финале Кубка лиги. Ему повезло, он был там, где нужно, и забил. За этой игрой было приятно наблюдать», – сказал Клопп.