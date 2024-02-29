Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» в 1/8 финала Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (1:0), в котором единственный гол забил полузащитник манкунианцев Каземиро на 89-й минуте.

«Это лучшее время, чтобы забить. В субботу мы почувствовали, что значит проиграть в конце матча.

Мы забили в нужный момент. Во втором тайме через пять-шесть минут мы нашли свою игру. Потом мы постоянно находились на их половине поля и взяли игру под свой контроль. До этого нам пришлось сделать несколько изменений. Привычный ритм сбился.

У нас были моменты, но мы позволили и им создать несколько. Нужно избегать этого. Каждая победа важна. Мы принимаем ее, но затем двигаемся дальше.

Впереди фантастические матчи. То, что команда показала сегодня, – это здорово. Они должны показывать это каждую игру. Я видел это в последние пару месяцев, но не в субботу», – сказал тен Хаг.