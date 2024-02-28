В среду, 28 февраля, в 21-м туре Серии А сыграют «Сассуоло» и «Наполи». Матч пройдет в Реджо-Эмилии, начало – в 20:00 по московскому времени (мск).

«Сассуоло»

«Сассуоло» занимает 18-е место в таблице с 20 очками. Команда провела 25 матчей, выиграла 5 раз, сыграла вничью 5 раз и потерпела 15 поражений. Разница мячей составляет 31:48.

В последнем матче «Сассуоло» уступил «Эмполи» со счетом 2:3.

«Наполи»

Неаполитанцы занимают 9-е место в турнирной таблице с 37 очками. «Наполи» провел 25 матчей, одержав 10 побед, 7 раз сыграв вничью и потерпев 8 поражений. Разница мячей составляет 34:29.

В предыдущем туре «Наполи» сыграл вничью с «Кальяри» со счетом 1:1.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

Прогноз на матч

В предстоящей встрече сойдутся аутсайдер и середняк национального первенства, впрочем, «Наполи», на наш взгляд, ближе к победе. Впрочем, ожидать обилия голов в этом поединке не стоит. Предположим, «Наполи» обыграет соперника с минимальным счетом. Наш прогноз – победа «Наполи» (1.84).