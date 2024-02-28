Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Наполи», 21-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Сассуоло»: Консильи, Доиг, Вити, Каруана, Педерсен, Энрике, Байрами, Липани, Лорьенте, Торстведт, Пинамонти.
Главный тренер: Алессио Дионизи
«Наполи»: Мерет, Маццокки, Эстигард, Ррахмани, Ди Лоренцо, Траоре, Ангисса, Лоботка, Кварацхелия, Симеоне, Политано.
Главный тренер: Франческо Кальцона
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»