Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Наполи», 21-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Сассуоло»: Консильи, Доиг, Вити, Каруана, Педерсен, Энрике, Байрами, Липани, Лорьенте, Торстведт, Пинамонти.

Главный тренер: Алессио Дионизи

«Наполи»: Мерет, Маццокки, Эстигард, Ррахмани, Ди Лоренцо, Траоре, Ангисса, Лоботка, Кварацхелия, Симеоне, Политано.

Главный тренер: Франческо Кальцона

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Наполи»