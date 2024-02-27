Мостовой: «Если «Спартак» победит «Зенит», то может думать о борьбе за чемпионство»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«На стороне «Спартака» в этой игре может быть сверхмотивация, потому что «Зенит» – лидер нашего чемпионата в последние несколько лет, а сейчас наступает стадия, когда каждая потеря очков может сыграть решающую роль для «Спартака».

Московский клуб отстаeт от «Зенита» на шесть очков, в случае победы он сократит отставание до трeх очков – и можно будет думать о борьбе за чемпионство», – сказал Мостовой.