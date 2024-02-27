Быстров высказался о трансфере Кругового в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил переход защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.
«Как может быть потерей игрок, который сыграл три матча за сезон? Он хороший футболист, но полностью проиграл конкуренцию. «Зенит» обиделся? Им надо обижаться только на самих себя. С чего вдруг Круговой – предатель? Человек хочет играть, дождался момента, агент сработал хорошо», – сказал Быстров.
- 17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Защитник перейдет в московский клуб летом, а до этого момента будет выступать за «Зенит-2» по решению руководства сине-бело-голубых.
- 25-летний Круговой провел в текущем сезоне 18 матчей, в которых отметился 1 передачей.
- Владимир Быстров в 2005 году переходил из «Зенита» в «Спартак», а в 2009-м – обратно.
Источник: «Спорт-Экспресс»