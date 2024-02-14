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    • Колосков призвал оборудовать бары на стадионах РПЛ: «Выпить водки и пивком запить»

    Колосков призвал оборудовать бары на стадионах РПЛ: «Выпить водки и пивком запить»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал организовать бары на стадионах РПЛ.

    «Я поддерживаю продажу пива на стадионах на матчах РПЛ. Более того, и водку бы разрешил! Но это надо сделать в культурных условиях, а не какие-то забегаловки. На стадионе должен быть хороший барчик, в который можно прийти заранее до матча, обсудить футбол, выпить рюмку-две и запить это пивком.

    Три года говорю: пиво – не помеха, а помощь нашему футболу! Это хорошие деньги для клубов и лиги, а пиво и водка никого не развратят. Сейчас уже другая публика на матчах РПЛ, пьяницы на стадионы не ходят. Пусть народ порадуется пиву, будут заранее приходить на матчи, обеспечат хорошие доходы и стадионам, и клубам. Категорически за эту идею, тем более в эпоху Fan ID», – сказал Колосков.

    • Разрешить продавать пиво на стадионах должна Госдума РФ.
    • Сейчас на аренах продается только безалкогольное пиво.
    • Колосков возглавлял РФС в 1992-2005 годах.

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    Источник: Sport24

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    14.02.2024 00:21
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    Комментарии (14)
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    Benifacto
    1707880630
    о как уже эпоха фан уйди
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    TIMOTHY
    1707881689
    Только прибыль на уме!) А просто разрешить выпить!)?
    Ответить
    BoevStas1
    1707884004
    Кто хочет прибухнуть и так выпьет))но всё таки водка наверное перебор))
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    biber.ru
    1707885361
    В хорошие времена пили на стадионах и водку, и пиво, закуску приносили, смотрели футбол, болели за любимую команду, бардака не было, уходили довольными и трезвыми.
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    САДЫЧОК
    1707886664
    Чем старее-тем больше тараканов в голове у этого типа!
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    neim
    1707889721
    А ещё бы не плохо и бордельчик какой-никакой, с девушками с низкой социальной ответственностью ))). Похоже у Колоскова с РПЛ договор на первоочередное снабжение стадионов спиртным.
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    Скай
    1707894912
    нет, только мороженое.
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    andr45
    1707903311
    ТАК ПРАВИЛЬНО: «Выпить водки и пивком ОТШЛИФОВАТЬ»
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    Дядя Серёжа
    1707904427
    У них в ВИП ложах всё есть
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    nemolod
    1707914292
    Водку на стадионах нужно продавать только в холодную погоду и не больше 150 грамм на персону для сугрева!
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