Зарема раскритиковала гендиректора «Спартака»

Зарема Салихова недовольна работой Олега Малышева, занимающего в «Спартаке» пост генерального директора.

«Малышев может хорохориться, говоря, что агенты не ставят ультиматумы клубу. В сильном клубе не ставят, но и тренер в сильном клубе ведет себя по-другому.

И спортивный директор. А генеральный директор вообще должен сидеть в офисе, а не в униформе клубной месяцами на сборах с командой и выезды из вип-ложи пробивать.

Вы знаете имена генеральных директоров «ПСЖ», «Ювентуса», «Баварии» или «Арсенала»? Много они дают интервью послематчевых? Или комментируют контракты игроков?

Ведь обещали же, что всe будет по-другому, в наилучших традициях европейских клубов с чeтким разделением по функционалу», – сказала Зарема.