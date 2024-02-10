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    Зарема раскритиковала гендиректора «Спартака»

    Зарема Салихова недовольна работой Олега Малышева, занимающего в «Спартаке» пост генерального директора.

    «Малышев может хорохориться, говоря, что агенты не ставят ультиматумы клубу. В сильном клубе не ставят, но и тренер в сильном клубе ведет себя по-другому.

    И спортивный директор. А генеральный директор вообще должен сидеть в офисе, а не в униформе клубной месяцами на сборах с командой и выезды из вип-ложи пробивать.

    Вы знаете имена генеральных директоров «ПСЖ», «Ювентуса», «Баварии» или «Арсенала»? Много они дают интервью послематчевых? Или комментируют контракты игроков?

    Ведь обещали же, что всe будет по-другому, в наилучших традициях европейских клубов с чeтким разделением по функционалу», – сказала Зарема.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Малышев стал гендиректором клуба в июне 2023 года.
    • Он сменил Евгения Мележикова.

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    Источник: Metaratings

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    10.02.2024 17:00
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    Комментарии (5)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707573808
    И старые и новые из свинарника никак не успокоятся. Всё время друг друга макают в авно. Стыдно за антинародный клуб. Гыгыгы
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    WE ARE FOR PETER
    1707578477
    Вот как и оказалось) в сильном клубе не так как в Спартаке сказала Зарема!) Малышев петушара тушинский понторез намекнула она !)
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    VPERDIV SPARTAK
    1707596341
    Там не директор а лохопет))
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