Гендиректор «Спартака» жестко отреагировал на заявление агента Джикии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил о недопустимости ультиматумов со стороны агентов в адрес клуба.

– Как вы отреагировали на интервью агента Джикии?

– Не хотел бы комментировать какие-то конкретные слова каких-то агентов, это было бы излишне.

Мы с Георгием в нормальных, рабочих отношениях. Обсудили все вопросы, приняли решение по дальнейшему сотрудничеству. Он остается в клубе.

Про агентов могу сказать: это московский «Спартак». Здесь агенты не могут диктовать условия, ставить ультиматумы.