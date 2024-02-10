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    • Гендиректор «Спартака» жестко отреагировал на заявление агента Джикии

    Гендиректор «Спартака» жестко отреагировал на заявление агента Джикии

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил о недопустимости ультиматумов со стороны агентов в адрес клуба.

    – Как вы отреагировали на интервью агента Джикии?

    – Не хотел бы комментировать какие-то конкретные слова каких-то агентов, это было бы излишне.

    Мы с Георгием в нормальных, рабочих отношениях. Обсудили все вопросы, приняли решение по дальнейшему сотрудничеству. Он остается в клубе.

    Про агентов могу сказать: это московский «Спартак». Здесь агенты не могут диктовать условия, ставить ультиматумы.

    • Контракт защитника с клубом истекает 30 июня.
    • Агент Вадим Шпинев сказал, что Джикия не продлит соглашение, если главный тренер Гильермо Абаскаль останется в «Спартаке».

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    Источник: Sports.ru

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    10.02.2024 01:07
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    Комментарии (6)
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    qwertyйцукен
    1707518432
    "это московский «Спартак». Здесь агенты не могут диктовать условия, ставить ультиматумы."------ Если чо.
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    WE ARE FOR PETER
    1707537405
    Умора)) немеренно денег ежегодно отваливает спартак агентам,а тут пальцы веером))
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    моэм
    1707540160
    Где жесткость ?....нет никакого даже намёка на желание " накостылять " ....агент обязан продвигать , давить , провоцировать . договариваться , Ген диру организовывать работу в внутри клуба в.т.ч. тренер - игроки ....и тут по сравнению с агентом Малышев выглядит недоноском .
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707548230
    В срамтаке агенты верховодят клубом. Ежегодно впаривают за дорого неликвид, а свинарник хавает. Уже на каждой позиции по неликвиду имеют. Гыгыгы
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    paracetamol
    1707552015
    Джике на пенсию пора, а он о финансовых условиях!
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