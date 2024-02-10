Гендиректор «Спартака» жестко отреагировал на заявление агента Джикии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил о недопустимости ультиматумов со стороны агентов в адрес клуба.
– Как вы отреагировали на интервью агента Джикии?
– Не хотел бы комментировать какие-то конкретные слова каких-то агентов, это было бы излишне.
Мы с Георгием в нормальных, рабочих отношениях. Обсудили все вопросы, приняли решение по дальнейшему сотрудничеству. Он остается в клубе.
Про агентов могу сказать: это московский «Спартак». Здесь агенты не могут диктовать условия, ставить ультиматумы.
- Контракт защитника с клубом истекает 30 июня.
- Агент Вадим Шпинев сказал, что Джикия не продлит соглашение, если главный тренер Гильермо Абаскаль останется в «Спартаке».