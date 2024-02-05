Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Джикия может остаться в «Спартаке» только при одном условии

    Джикия может остаться в «Спартаке» только при одном условии

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, при каком условии игрок может продлить контракт с клубом.

    «Как бы оценил вероятность продления контракта с клубом летом, если останется Абаскаль? Как почти нулевую.

    Если Абаскаль останется в клубе – никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить.

    Я правда ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Но есть как есть. Георгий продолжает готовиться, играть он умеет.

    Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше. Но всe будет хорошо», – заявил агент.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

    Новости по теме
    Ловчев: «Абаскаль дурдом рассказывает» 14
    Джикия выиграл суд у застройщика 3
    Орлов: «Джикия – не для команды, которая может бороться за первое место»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2024 20:08
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1707154203
    ДА ЕМУ ДАВНО ПОРА СВАЛИТЬ ИЗ ЭТОЙ СЕКТЫ,в другом клубе хоть играть будет регулярно.
    Ответить
    LOKOfanatik19
    1707158244
    ЧТо то идет тенденция сдачи топовых защей в своем чемпе.... либо уровень напов растет, или....
    Ответить
    alefreddy
    1707159060
    хорошего ничего не будет Жора уже не тот
    Ответить
    oyabun
    1707192454
    Ренессанса не будет. Надо просто по-хорошему разойтись.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+