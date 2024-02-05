Джикия может остаться в «Спартаке» только при одном условии

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, при каком условии игрок может продлить контракт с клубом.

«Как бы оценил вероятность продления контракта с клубом летом, если останется Абаскаль? Как почти нулевую.

Если Абаскаль останется в клубе – никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить.

Я правда ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Но есть как есть. Георгий продолжает готовиться, играть он умеет.

Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше. Но всe будет хорошо», – заявил агент.