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    Ловчев рассказал, какой вратарь нужен «Спартаку»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о желании клуба подписать нового голкипера.

    «На мой взгляд, проблема есть. Думалось, что Селихов и Максименко – это пара на достаточно долгое будущее, потому что ребята выдавали хорошие отрезки, когда именно они вытаскивали матчи.

    Особенно это относится к Селихову, блестяще проведшему осень 2021 года в Лиге Европы, когда именно его игра во многом помогла выйти из группы. Но для вратаря очень важна стабильность, пошли ошибки, возникла неуверенность.

    И сейчас вратарскую бригаду в «Спартаке» я не могу назвать ведущей стране. Есть Акинфеев, к нему подтянулся Сафонов. А спартаковские вратари, я бы сказал, не показали того, что обещали своей перспективой. Они не выросли пока в тех, в кого обещали вырасти. Многовато ошибок, есть неуверенность, очень много пропущенных голов.

    Какой нужен вратарь? В «Спартаке» в разные годы было много классных вратарей – Маслаченко, Кавазашвили, Прохоров, Дасаев. Это люди, которые давали уверенность, оставляли след в истории.

    Называются разные фамилии тех, кто может прийти. Лантратов, Ломаев, Агкацев – это была первая волна. Не считаю, что кто-то из них намного сильнее, если вообще сильнее тех, кто есть.

    Помазун – немного другая история. У его ворот в «Урале» достаточно моментов, парень он уверенный, и я не помню откровенных ляпов или провального отрезка. Но хороший, добротный вратарь, но «Спартаку» нужен вратарь выдающийся – калибра Акинфеева, Сафонова.

    Справедливости ради, осенью «Спартак» пропускал запредельно много, и это не только вопрос к вратарям – это вопрос к квалификации защитников, а также к умению тренерского штаба игру в обороне выстроить. Абаскаль этого делать не может. То, как команда обороняется, например, при стандартах, просто кошмар», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    06.02.2024 19:23
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    Комментарии (9)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707238792
    После игр с Зенитом каждый вратарь срамтака получает надломленную психику. Гыгыгы
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    Cleaner
    1707238906
    Чтобы Спартак играл на равных с другими командами, ему нужно ДВУХ ВРАТАРЕЙ СРАЗУ в ворота ставить. С такой дырявой обороной, как в Спартаке, только это поможет! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    VPERDIV SPARTAK
    1707241146
    Черчеса и тренером и в ворота) смешно нам не будет,привыкли к тушинским приколам)
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    Obojaemiy
    1707274862
    Какой Сафонов надежный вратарь? Одни ляпы в каждом матче. Пусть в Краснодаре надежность свою показывает_)))
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    Сергей-Елизаров-google
    1707309161
    Спартаку нужен я. Пропущу все и в ФНЛ с петардами и салютом для всей радостной России. И надеюсь больше не будет вью от ветерана Ловчева, как и ветерана Мостового. Ух, задолбали
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