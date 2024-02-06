Ловчев рассказал, какой вратарь нужен «Спартаку»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о желании клуба подписать нового голкипера.

«На мой взгляд, проблема есть. Думалось, что Селихов и Максименко – это пара на достаточно долгое будущее, потому что ребята выдавали хорошие отрезки, когда именно они вытаскивали матчи.

Особенно это относится к Селихову, блестяще проведшему осень 2021 года в Лиге Европы, когда именно его игра во многом помогла выйти из группы. Но для вратаря очень важна стабильность, пошли ошибки, возникла неуверенность.

И сейчас вратарскую бригаду в «Спартаке» я не могу назвать ведущей стране. Есть Акинфеев, к нему подтянулся Сафонов. А спартаковские вратари, я бы сказал, не показали того, что обещали своей перспективой. Они не выросли пока в тех, в кого обещали вырасти. Многовато ошибок, есть неуверенность, очень много пропущенных голов.

Какой нужен вратарь? В «Спартаке» в разные годы было много классных вратарей – Маслаченко, Кавазашвили, Прохоров, Дасаев. Это люди, которые давали уверенность, оставляли след в истории.

Называются разные фамилии тех, кто может прийти. Лантратов, Ломаев, Агкацев – это была первая волна. Не считаю, что кто-то из них намного сильнее, если вообще сильнее тех, кто есть.

Помазун – немного другая история. У его ворот в «Урале» достаточно моментов, парень он уверенный, и я не помню откровенных ляпов или провального отрезка. Но хороший, добротный вратарь, но «Спартаку» нужен вратарь выдающийся – калибра Акинфеева, Сафонова.

Справедливости ради, осенью «Спартак» пропускал запредельно много, и это не только вопрос к вратарям – это вопрос к квалификации защитников, а также к умению тренерского штаба игру в обороне выстроить. Абаскаль этого делать не может. То, как команда обороняется, например, при стандартах, просто кошмар», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.