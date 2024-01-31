70-летнему Гаврилову удалили злокачественную опухоль

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов перенес операцию по удалению злокачественной опухоли.

«В среду Юрий Васильевич перенес операцию, ему вырезали злокачественную опухоль в нижней части левого легкого. На данный момент он отходит от наркоза в реанимации, скорее всего, завтра будет переведен в палату. Операция прошла в Боткинской больнице, успешно. Он стабилен, сейчас просто в реанимации», – сказал сын Юрия Гаврилова Василий.