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    70-летнему Гаврилову удалили злокачественную опухоль

    Бывший спартаковец Юрий Гаврилов перенес операцию по удалению злокачественной опухоли.

    «В среду Юрий Васильевич перенес операцию, ему вырезали злокачественную опухоль в нижней части левого легкого. На данный момент он отходит от наркоза в реанимации, скорее всего, завтра будет переведен в палату. Операция прошла в Боткинской больнице, успешно. Он стабилен, сейчас просто в реанимации», – сказал сын Юрия Гаврилова Василий.

    • В июне 70-летний Гаврилов перенес операцию на сонной артерии.
    • Спортсмен выигрывал со «Спартаком» чемпионат СССР.
    • Помимо «Спартака» Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив».

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    Источник: ТАСС

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