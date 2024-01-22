Ловчев оценил желание «Спартака» создать русский костяк в команде

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал считает разговоры о создании русского костяка в команде не актуальными из-за нынешнего лимита на легионеров.

«По поводу слов гендиректора про русский костяк скажу так. Костяк команды должен быть тем, который выигрывает золото чемпионата и приносит титулы, звездочку на эмблему. Все разговоры о русском костяке в условиях нынешнего лимита, когда ты можешь набрать десять человек бразильцев и ими выигрывать, – просто разговоры.

Если наши футбольные власти такое разрешили, противостоять этому один единственный клуб не может. Будет другой лимит – разговор о сильном русском костяке станет актуальным», – написал Ловчев.