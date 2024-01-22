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    • Ловчев оценил желание «Спартака» создать русский костяк в команде

    Ловчев оценил желание «Спартака» создать русский костяк в команде

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал считает разговоры о создании русского костяка в команде не актуальными из-за нынешнего лимита на легионеров.

    «По поводу слов гендиректора про русский костяк скажу так. Костяк команды должен быть тем, который выигрывает золото чемпионата и приносит титулы, звездочку на эмблему. Все разговоры о русском костяке в условиях нынешнего лимита, когда ты можешь набрать десять человек бразильцев и ими выигрывать, – просто разговоры.

    Если наши футбольные власти такое разрешили, противостоять этому один единственный клуб не может. Будет другой лимит – разговор о сильном русском костяке станет актуальным», – написал Ловчев.

    • У клубов РПЛ есть право заявить до 13 легионеров, одновременно на поле могут выйти не более восьми из них.
    • В нынешнем чемпионате России «Спартак» занимает 5 место с 30 очками после 18 туров.

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    Источник: телеграм-канал Ловчев Online

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    Комментарии (4)
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    SLADE2019
    1705920922
    Хорошо старик начал - костяк должен быть таким, чтобы выигрывать золотые медали. А дальше ненужные рассуждения о замене лимита. Какой лимит в 21 веке?
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