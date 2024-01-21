Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Зарема – о селекционных планах «Спартака»: «Полная оторванность от реалий»

    Зарема – о селекционных планах «Спартака»: «Полная оторванность от реалий»

    Зарема Салихова считает нереалистичным желание нового спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала приглашать в клуб игроков за счет привлекательности проекта.

    «Посыл о том, что футболисты поедут в «Спартак» играть за проект – это полная оторванность от реалий. В «Бенфику», в «Лейпциг» едут играть за проект. В Россию – только за деньги, а сейчас – за очень большие, чтобы окупилось подавление мечты о еврокубках.

    Амаралу и самому логичнее выстроить карьеру в «Бенфике», перейдя из разряда скаута в топ-скауты, в будущем стать спортивным директором и любоваться своими воспитанниками, играющими за основы топ-клубов Европы, победителей Лиги чемпионов.

    Было б гораздо честнее, если бы Амарал сказал, что времена в российском футболе тяжелые, но у «Лукойла» есть средства, будем переплачивать в 3-4 раза, но привезeм качественных игроков, мастерства которых достаточно, чтобы брать здесь трофеи и радовать болельщиков, а в Европе их удел – 15-е места и зарплата 250-300 тысяч евро.

    Если судить по Эшуорту и нынешнему руководству «Спартака», то очевидно, что спроса за совершенные трансферы нет, и счета расходов тоже нет. Легко играть в футбольного менеджера, когда все траты с корпоративной карточки», – сказала Зарема.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

    Новости по теме
    Зарема: «Спартак» – это чистокровный Ferrari: либо первый, либо вдребезги» 6
    Зарема: «В инфраструктурный проект «Спартака» надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков» 3
    Зарема прокомментировала жест Медведева в адрес «Спартака» 36
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1705846386
    Это точно она написала? Если да,то весьма грамотная особа.
    Ответить
    ALEXMAN888
    1705847096
    Нужно сасалку в клуб брать. Мозги чуть есть, рот есть...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1705847229
    А ты швырялась баблом с личной карточки Федуна?.. Тогда расскажи как оно туда попало, вместе поржём.
    Ответить
    ALEXMAN888
    1705847302
    Только назад нельзя Николсона! Он, ей там всё раздербанит....
    Ответить
    Цугундeр
    1705847696
    Легко играть в футбольную гуру , когда все траты с карточки суженого ряженого , на санкции подсаженного.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+