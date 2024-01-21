Зарема – о селекционных планах «Спартака»: «Полная оторванность от реалий»

Зарема Салихова считает нереалистичным желание нового спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала приглашать в клуб игроков за счет привлекательности проекта.

«Посыл о том, что футболисты поедут в «Спартак» играть за проект – это полная оторванность от реалий. В «Бенфику», в «Лейпциг» едут играть за проект. В Россию – только за деньги, а сейчас – за очень большие, чтобы окупилось подавление мечты о еврокубках.

Амаралу и самому логичнее выстроить карьеру в «Бенфике», перейдя из разряда скаута в топ-скауты, в будущем стать спортивным директором и любоваться своими воспитанниками, играющими за основы топ-клубов Европы, победителей Лиги чемпионов.

Было б гораздо честнее, если бы Амарал сказал, что времена в российском футболе тяжелые, но у «Лукойла» есть средства, будем переплачивать в 3-4 раза, но привезeм качественных игроков, мастерства которых достаточно, чтобы брать здесь трофеи и радовать болельщиков, а в Европе их удел – 15-е места и зарплата 250-300 тысяч евро.

Если судить по Эшуорту и нынешнему руководству «Спартака», то очевидно, что спроса за совершенные трансферы нет, и счета расходов тоже нет. Легко играть в футбольного менеджера, когда все траты с корпоративной карточки», – сказала Зарема.