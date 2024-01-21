Зарема: «Спартак» – это чистокровный Ferrari: либо первый, либо вдребезги»

Зарема Салихова считает, что отдельные высказывания нового спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала не соответствуют статусу клуба.

«В Амарале очень много романтизма. Возможно, напускного, возможно, ему кто-то посоветовал, что говорить, чтобы понравиться болельщикам, однако странно, что выбрали эпитетом к спортивному творчеству «Тише едешь».

По мне, «Спартак» – это красный, чистокровный, безальтернативный Ferrari. Либо первый, либо вдребезги», – сказала Зарема.