Зарема: «Спартак» – это чистокровный Ferrari: либо первый, либо вдребезги»

Зарема Салихова считает, что отдельные высказывания нового спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала не соответствуют статусу клуба.
«В Амарале очень много романтизма. Возможно, напускного, возможно, ему кто-то посоветовал, что говорить, чтобы понравиться болельщикам, однако странно, что выбрали эпитетом к спортивному творчеству «Тише едешь».
По мне, «Спартак» – это красный, чистокровный, безальтернативный Ferrari. Либо первый, либо вдребезги», – сказала Зарема.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.