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    • Зарема: «Спартак» – это чистокровный Ferrari: либо первый, либо вдребезги»

    Зарема: «Спартак» – это чистокровный Ferrari: либо первый, либо вдребезги»

    Зарема Салихова считает, что отдельные высказывания нового спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала не соответствуют статусу клуба.

    «В Амарале очень много романтизма. Возможно, напускного, возможно, ему кто-то посоветовал, что говорить, чтобы понравиться болельщикам, однако странно, что выбрали эпитетом к спортивному творчеству «Тише едешь».

    По мне, «Спартак» – это красный, чистокровный, безальтернативный Ferrari. Либо первый, либо вдребезги», – сказала Зарема.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:04
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    Комментарии (6)
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    Desma
    1705843016
    Видимо на Амарала так повлиял музей красно-белых.
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    NewLife
    1705843065
    Я бы предпочел чистокровный Белаз из карьера: и первый, и все остальные вдребезги))
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    ALEXMAN888
    1705844088
    Красный и безальтернативный у тебя в .....
    Ответить
    Василевс Ромеев
    1705845091
    Спартак - это "много шума из ничего".
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    Suvorov71
    1705845435
    Спартаковские болельщики могут ее уважать или нет, но нам со стороны не болелам Спартака нравятся порой её высказывания, особенно про помойных
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    Цугундeр
    1705848090
    Пожарная красная машина , скорей. С вечно неадекватным брандмайором ,либо трясущимся за должность ,либо переживающим за оклад.
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