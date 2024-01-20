Комбаров вернулся в «Спартак», Холанда признали лучшим игроком года, «Сельта» ждет Мостового и другие новости

Винисиус поругался с Симеоне во время матча «Атлетико» – «Реал» в Кубке Испании.

Мостовой: «Жду предложения от «Спартака». Меня зовут в «Сельту», но в приоритете сначала поработать в России».

Названа предельная сумма зарплаты, которую «Спартак» может предложить Джикии.

Моуринью договорился с саудовским клубом.

«Какой, нахрен, «Спартак»?!»: Радимов объяснил, почему отказался от трансфера в московский клуб.

«Зенит» – самый бразильский клуб Европы без учета Португалии.

ЦСКА попытается арендовать Кругового у «Зенита» до лета.

В ЦСКА определились с заменой Акинфееву.

Хиддинк назвал игрока, которого считает русским Месси.

«Спартак» назначил главного тренера в «Спартак-2».

Определен лучший игрок 2023 года по версии Globe Soccer Awards.