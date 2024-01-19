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    Моуринью договорился с саудовским клубом

    Жозе Моуринью достиг устной договоренности о назначении главного тренера «Аль-Шабаба». По данным издания Asharq Al-Awsat, принадлежащей государственной саудовской медиагруппе (SRMG), представители саудовской лиги одобрили потенциальное назначение.

    Португалец прибудет в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в ближайшие несколько дней. Сообщается, что Моуринью сообщил клубу о своих хороших познаниях по саудовскому спортивному проект и представит развития «Аль-Шабаба» с помощью покупки иностранных футболистов.

    • «Аль-Шабаб» занимает 11 место в чемпионате Саудовской Аравии.
    • Несколько дней назад Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы».

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    Источник: Asharq Al-Awsat

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    Комментарии (2)
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    Plyash
    1705657289
    Мауриньо не надо ни с кем "договариваться",его авторитет будет всю оставшуюся жизнь работать на него.Несмотря на отдельные неудачи,без коих редко обходятся даже Великие. Удачи,Жозе.
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    MaxRnD
    1705657960
    Погонят и оттуда, весь вопрос через какое время
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