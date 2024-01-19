Моуринью договорился с саудовским клубом

Жозе Моуринью достиг устной договоренности о назначении главного тренера «Аль-Шабаба». По данным издания Asharq Al-Awsat, принадлежащей государственной саудовской медиагруппе (SRMG), представители саудовской лиги одобрили потенциальное назначение.

Португалец прибудет в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в ближайшие несколько дней. Сообщается, что Моуринью сообщил клубу о своих хороших познаниях по саудовскому спортивному проект и представит развития «Аль-Шабаба» с помощью покупки иностранных футболистов.