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    В ЦСКА определились с заменой Акинфееву

    ЦСКА выбрал преемника для вратаря Игоря Акинфеева. Им будет Илья Помазун, который сейчас в аренде в «Урале».

    Об этом на основании переговоров с ЦСКА рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

    «В прошлом году мы запросили у ЦСКА цену Помазуна. ЦСКА ни в какую. Сказали, что не продается Илья. Сказали: «У нас есть Игорь Акинфеев, который сегодня-завтра закончит. И нам нужен вратарь, который выйдет и заменит Игоря», – передал позицию ЦСКА Иванов.

    • 27-летний Помазун принял участие в 22 матчах в этом сезоне, где пропустил 32 мяча и 6 встреч сыграл «на ноль».
    • Вратарь имеет на своем счету по 1 игре за ЦСКА в Лиге чемпионов и Лиге Европы и по 1 товарищескому матчу за первую и молодежную сборные России. Также Помазун провел 12 встреч в юношеской лиге УЕФА.
    • Будучи в аренде в «Урале», Помазун провел за команду более 100 матчей.

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    Источник: ютуб-канал «Горожане.Разговор»

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