В ЦСКА определились с заменой Акинфееву

ЦСКА выбрал преемника для вратаря Игоря Акинфеева. Им будет Илья Помазун, который сейчас в аренде в «Урале».

Об этом на основании переговоров с ЦСКА рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

«В прошлом году мы запросили у ЦСКА цену Помазуна. ЦСКА ни в какую. Сказали, что не продается Илья. Сказали: «У нас есть Игорь Акинфеев, который сегодня-завтра закончит. И нам нужен вратарь, который выйдет и заменит Игоря», – передал позицию ЦСКА Иванов.