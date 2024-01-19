Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Винисиус поругался с Симеоне во время матча «Атлетико» — «Реал» в Кубке Испании

    Винисиус поругался с Симеоне во время матча «Атлетико» — «Реал» в Кубке Испании

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и нападающий «Реала» Винисиус вступили в словесную перепалку после окончания основного времени матча 1/8 финала Кубка Испании.

    Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу «матрасников» по итогам дополнительного времени. «Реал» завершил борьбу в турнире.

    • «Сливочные» прервали беспроигрышную серию во всех соревнованиях, которая составила 21 матч.
    • «Реал» является действующим обладателем Кубка Испании: в финальном матче прошлого сезона «Мадрид» обыграл «Осасуну» со счетом 2:1.

    Новости по теме
    Уткин высказался об игре Рюдигера и вратарей в матче «Атлетико» и «Реала»
    «Реал» вновь не сможет выиграть требл и прервал серию из 21 матча без поражений
    Симеоне прокомментировал победу над «Реалом»
    Источник: страница ESPN FC в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:27
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+