Винисиус поругался с Симеоне во время матча «Атлетико» — «Реал» в Кубке Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и нападающий «Реала» Винисиус вступили в словесную перепалку после окончания основного времени матча 1/8 финала Кубка Испании.

Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу «матрасников» по итогам дополнительного времени. «Реал» завершил борьбу в турнире.