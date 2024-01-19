Винисиус поругался с Симеоне во время матча «Атлетико» — «Реал» в Кубке Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и нападающий «Реала» Винисиус вступили в словесную перепалку после окончания основного времени матча 1/8 финала Кубка Испании.
Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу «матрасников» по итогам дополнительного времени. «Реал» завершил борьбу в турнире.
- «Сливочные» прервали беспроигрышную серию во всех соревнованиях, которая составила 21 матч.
- «Реал» является действующим обладателем Кубка Испании: в финальном матче прошлого сезона «Мадрид» обыграл «Осасуну» со счетом 2:1.