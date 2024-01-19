Винисиус получил желтую карточку в игре с «Атлетико» из-за споров с судьей по поводу болбоя

Нападающий «Реала» Винисиус получил предупреждение на 45-й минуте матча 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетико» (2:4) из-за разговоров с судьей по поводу поведения болбоя.

В одном из эпизодов болбой намеренно выбросил мяч на поле, чтобы «сливочные» быстро не развили атаку.

Винисиуса это разозлило, и он начал спорить с главным арбитром Гильермо Куадрой Фернандесом, за что и получил желтую карточку.