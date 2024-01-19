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    • Винисиус получил желтую карточку в игре с «Атлетико» из-за споров с судьей по поводу болбоя

    Винисиус получил желтую карточку в игре с «Атлетико» из-за споров с судьей по поводу болбоя

    Нападающий «Реала» Винисиус получил предупреждение на 45-й минуте матча 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетико» (2:4) из-за разговоров с судьей по поводу поведения болбоя.

    В одном из эпизодов болбой намеренно выбросил мяч на поле, чтобы «сливочные» быстро не развили атаку.

    Винисиуса это разозлило, и он начал спорить с главным арбитром Гильермо Куадрой Фернандесом, за что и получил желтую карточку.

    • По ходу матча бразилец также поучаствовал в словесной перепалке с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.
    • Перед игрой фанаты «матрасников» скандировали расистские оскорбления в адрес Винисиуса.

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    Источник: Marca

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