Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой: «Жду предложения от «Спартака». Меня зовут в «Сельту», но в приоритете сначала поработать в России»

    Мостовой: «Жду предложения от «Спартака». Меня зовут в «Сельту», но в приоритете сначала поработать в России»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о возможных вариантах старта тренерской карьеры в профессиональном футболе.

    «Тренерская карьера? Я все жду предложения от «Спартака», но, видимо, никогда не дождусь.

    Общался с Андреем Канчельскисом: он возглавил «Мурас Юнайтед» и позвал меня на стажировку. Посмотрим, как всe сложится, – сейчас он уже уехал, а у меня всe же тут свои дела. Если что, то поедем.

    Зовут также и в «Сельту», но всe же в приоритете сначала поработать в России – за рубежом сейчас в определeнной степени россияне чужие», – сказал Мостовой.

    • Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.
    • Экс-футболист формально является главным тренером медийного клуба Fight Nights.

    Новости по теме
    Уткин пошутил над высказыванием Мостового 1
    Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти» 4
    Мостовой — о ситуации с Джикией: «У Абаскаля видение не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда?» 10
    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    САДЫЧОК
    1705648574
    Этот не хороший человек, ещё и лжец!
    Ответить
    mahan
    1705648692
    Да, Мостовой тебе только сценарии писать для юмористических шоу.
    Ответить
    rash1959
    1705648983
    Из всего сказанного не соврал только в том, что "...предложения от Спартака никогда не дождусь..."
    Ответить
    Скай
    1705649144
    сашок, валяй в бЗдинит лучше. Вы созданы друг для друга.
    Ответить
    СпорЦмен
    1705650282
    Жду не дождусь, когда он возглавит срамтак, на пару с Зарембой.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+