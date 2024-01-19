Мостовой: «Жду предложения от «Спартака». Меня зовут в «Сельту», но в приоритете сначала поработать в России»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о возможных вариантах старта тренерской карьеры в профессиональном футболе.

«Тренерская карьера? Я все жду предложения от «Спартака», но, видимо, никогда не дождусь.

Общался с Андреем Канчельскисом: он возглавил «Мурас Юнайтед» и позвал меня на стажировку. Посмотрим, как всe сложится, – сейчас он уже уехал, а у меня всe же тут свои дела. Если что, то поедем.

Зовут также и в «Сельту», но всe же в приоритете сначала поработать в России – за рубежом сейчас в определeнной степени россияне чужие», – сказал Мостовой.