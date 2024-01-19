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    • «Какой, нахрен, «Спартак»?!»: Радимов объяснил, почему отказался от трансфера в московский клуб

    «Какой, нахрен, «Спартак»?!»: Радимов объяснил, почему отказался от трансфера в московский клуб

    Бывший зенитовец Владислав Радимов рассказал, почему не перешел в «Спартак».

    «С Олегом Романцевым у меня были хорошие отношения. Более того, он меня всегда приглашал единственного из ЦСКА в сборную. Там были все легионеры, спартаковцы и я.

    Звали ли меня в «Спартак»? Звали. Один раз, я помню, уже так основательно меня звали. Звонит человек: «Всe, мы готовы договориться с Александром Тархановым, и ты переходишь в «Спартак». Лига чемпионов, все дела». Я думаю, что меня Александр Фeдорович бы отпустил, но я пришeл к своим друзьям. Говорю им: «Слушайте, ребята, тут такая ситуация». И они мне: «Ну Лига чемпионов, пожалуйста, мы примем любое твоe решение. Хорошо, что ты честно пришeл, сказал. Ты нам нужен, а дальше решай сам» Я говорю: «Ну если я вам нужен, то вопрос закрыт».

    Мне так хорошо было в этой команде, все близкие друзья мои здесь, Ну куда я пойду, куда я пойду? Какой, нахрен, «Спартак»?!» – сказал Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    dragoff
    1705663002
    Какой нахрен Радимов? Он и без игры за Спартак только о нем и говорит, а уж если бы посчастливилось в нем поиграть - Мостовой бы сейчас отдыхал
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    Скай
    1705663491
    из сказанного можно понять, что владик очень переживает, что когда позвали, не перешел в Спартак, а больше его туда и не звали, хотя не факт, что его вообще туда приглашали.
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