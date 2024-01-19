«Реал» вновь не сможет выиграть требл и прервал серию из 21 матча без поражений

Мадридский «Реал» не сумеет выиграть Кубок Испании по итогам сезона-2023/24. Это стало понятно после вылета команды в 1/8 финала турнира от «Атлетико» (2:4).

Мадридский клуб еще ни разу в своей истории не выигрывал одновременно три главных трофея: Кубок или Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны.

Такой требл делали восемь команд: «Барселона» (дважды), «Бавария» (дважды), «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Интер», «Селтик», «Аякс» и ПСВ.

Также «Реал» потерпел поражение впервые с 24 сентября 2023 года. Тогда команда уступила тому же «Атлетико» (1:3) в чемпионате страны.

После этого «сливочные» не проигрывали 21 встречу подряд: в серию вошли 13 матче в Ла Лиге, 5 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке и 1 в Кубке Испании. В этих матчах «Реал» одержал 18 побед и трижды сыграл вничью в чемпионате страны с «Севильей», «Райо Вальекано» и «Бетисом»

Если исключить два матча с «Атлетико», то у «Реала» по-прежнему нет поражений в сезоне: 24 победы и 3 ничьи. При этом «сливочные» победили «матрасников» 10 января в полуфинале Кубка Испании.