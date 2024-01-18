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    Уткин: «Должен признаться, что я чушпан»

    Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на слова экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина про «пацанов» и «чушпанов».

    «Во время каникул интерес вызывают даже не события, а еще и слова. Например, обширное обсуждение получило признание Руслана Нигматуллина о том, что когда он был ребенком, то был чушпаном – по классификации фильма «Слово пацана».

    Наверное, глупо спрашивать, все ли смотрели [сериал], но почему все так удивляются, что живой Нигматуллин называет себя чушпаном?

    Ребят, пацаны погибли. Они постреляли друг в друга и в конце концов практически все погибли. Извините за спойлер. Мне что, год теперь ждать, чтобы поговорить о фильме? А он мне очень понравился.

    Опережая ваши вопросы: ну да, я тоже был чушпаном, хотя жил не в Казани, а в Балашихе. И, честно говоря, все эти события начались у нас в городе уже чуть позже, когда я уже учился в институте. Тем не менее я должен признаться, раз я живой, значит, я чушпан», – сказал Уткин.

    • Сериал Жоры Крыжовникова входил в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
    • Власти Татарстана призывали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Он состоит из 8 эпизодов.
    • Планируется 2-й сезон.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1705606756
    Вообще не интересно это смотреть. Моя жена смотрела, я краем уха слушал, такая лажа. Я объясню, как это делается: есть заказ, дали бабло, продвинули и вот уже вся страна обсуждает треш. Скажу так, людям пудрят мозги, отводят от проблем насущих. Пи*дец, больше обсудить нечего, кроме говнавысера Бондарчука. Когда становишься взрослей и умней... вобщем, ребят вокруг нас один большой говновысер. Чем быстрей поймете, тем лучше. Жаль, но времена тимуровцев прошли. У нас в Конституции прописано, что мы живем без идиологии. Понимаете? Идиолистов все меньше, а готовых продать свою жопу за бабло не испытывая морального унижения все больше. Ну конечно, последнее, это про болельщиков срамтака, к слову. :))))) Шучу, касается всех. И кто мне скажет, что
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    СпорЦмен
    1705607187
    А Уткин не чушпан, он говно. Я об таких руки не пачкал. :)))
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