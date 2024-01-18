Уткин: «Должен признаться, что я чушпан»

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на слова экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина про «пацанов» и «чушпанов».

«Во время каникул интерес вызывают даже не события, а еще и слова. Например, обширное обсуждение получило признание Руслана Нигматуллина о том, что когда он был ребенком, то был чушпаном – по классификации фильма «Слово пацана».

Наверное, глупо спрашивать, все ли смотрели [сериал], но почему все так удивляются, что живой Нигматуллин называет себя чушпаном?

Ребят, пацаны погибли. Они постреляли друг в друга и в конце концов практически все погибли. Извините за спойлер. Мне что, год теперь ждать, чтобы поговорить о фильме? А он мне очень понравился.

Опережая ваши вопросы: ну да, я тоже был чушпаном, хотя жил не в Казани, а в Балашихе. И, честно говоря, все эти события начались у нас в городе уже чуть позже, когда я уже учился в институте. Тем не менее я должен признаться, раз я живой, значит, я чушпан», – сказал Уткин.